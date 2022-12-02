Прямо во время видеоконференции с Путиным военный попал под обстрел ВСУ

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 002

Военному пришлось эвакуироваться во время прямого эфира с Владимиром Путиным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Незадолго до обстрела военный поблагодарил президента России Владимира Путина за присоединение Донбасса.

Бывшему военнослужащему из Донецка во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным пришлось экстренно эвакуироваться в убежище из-за обстрела ВСУ. Эти кадры попали на видео.

В этом же видео, незадолго до обстрела, военный поблагодарил президента России Владимира Путина за присоединение Донбасса.

«Хотел бы очень сильно поблагодарить за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал молодой человек.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее на той же видеоконференции Владимир Путин остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, которые за время специальной военной операции получили серьезные ранения. Об этом рассказал 5-tv.ru.

Тема:
Специальная военная операция России
2 дек
Франция не желает видеть военные преступления ВСУ — МИД РФ
2 дек
Владимир Путин назвал пострадавших в СВО настоящими мужчинами
2 дек
Взрослые сами разберутся: Зеленский не нужен для решения украинского конфликта
2 дек
Истребительная авиация РФ уничтожила два украинских самолета в ДНР
2 дек
В Москве стартовала акция «Свяжи носки солдату»
2 дек
«Президент всегда был, есть и остается»: условия Байдена для переговоров ужасны
2 дек
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Курдюмовки в ДНР
2 дек
Найдено доказательство того, что Украина перестала быть самостоятельной
2 дек
Российские «Бук-М3» отразили подлую ночную атаку ВСУ
2 дек
ВСУ обстреляли маршрутный автобус в Донецке — пострадали мирные жители
-12° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

19:33
Где в Москве можно покататься на коньках
19:20
Сергея Пускепалиса посмертно наградили кинопремией: сын едва не разрыдался
18:57
Время идет — мы мерзнем: Макрон сделал явный намек Байдену при помощи подарков
18:38
Прямо во время видеоконференции с Путиным военный попал под обстрел ВСУ
18:28
Выламывают дверь и подселяют бомжей: черные риелторы терроризируют жителей Самары
18:14
Валя Карнавал объяснила, почему решила выйти замуж за Сашу Стоуна

Сейчас читают

Марьяна Спивак трогательно попрощалась с отцом у гроба — видео
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео