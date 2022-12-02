«Ведут себя оголтело»: как Россию пытаются отстранить от мировых проектов

Российские физики могут перестать работать с уникальным лазером в Германии.

О попытках выдавить российскую науку из крупных международных проектов сегодня говорили на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Историю, похожую на политический детектив, рассказал президент Курчатовского института.

Оказалось, что Германия уже несколько месяцев пытается отстранить наших физиков от работы с уникальным лазером на свободных электронах. Хотя наша страна вложилась в него и интеллектуально, и деньгами, покрывая четверть затрат.

«Там немцы ведут себя совершенно оголтело. Поскольку они с нами обнимались, сейчас они отмываются агрессивно. Фашисты настоящие. Все эти страны, немцев боятся, но стараются не поддерживать, почему? Немцы требуют нас исключить. А дальше происходит следующая вещь: эти все там словаки, шведы все на подтанцовке прыгающие, они понимают, как только мы выйдем, им нужно платить эти деньги. У них их нет, они их, итак, не платят. Ни поляки, ни эти, у них задолженности», — заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.