Умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов

Ушел из жизни советский баскетболист Алжан Жармухамедов, ему было 78 лет. Олимпийский чемпион выступал в составе сборной СССР 1972 года. Причиной смерти «Легендарного Туркестанского Змея» названа болезнь, но какая именно — пока не разглашается. Об этом сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

«Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни великий игрок ЦСКА и сборной нашей страны Алжан Жармухамедов. ЦСКА выражает глубокие соболезнования родным и близким Алжана Мусурбековича», — написал спортивный клуб на своем официальном сайте.

Алжан Жармухамедов. Фото: cska.ru Сайт центрального спортивного клуба армии

Жармухамедов родился в Узбекистане в 1944 году и начинал спортивную карьеру в армейском клубе Ташкента. В Москву он переехал в 1969 году и 11 сезонов защищал честь ЦСКА. С его участием клуб добился множество побед, но самыми яркими в жизни баскетболиста стали Кубок европейских чемпионов в 1971 году и «неамериканское» золото на Олимпиаде 1972 года.

Экранизация громкой победы на играх в Мюнхене вышла в 2017 году. В фильме «Движение вверх» образ легендарного советского баскетболиста воплотил Александр Ряполов.

Алжан Жармухамедов добился десяти титулов чемпиона СССР. В 1972 году Жармухамедов был награжден советским орденом «Знак почета», а в 2006 — российским орденом Почета. Покинул баскетболист большой спорт в 2002 году.

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