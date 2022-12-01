Актриса Милен Демонжо умерла в возрасте 87 лет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 485

Знаменитая французская актриса известна российскому зрителю по роли Миледи в «Трех мушкетерах»

Актриса Милен Демонжо умерла в возрасте 87 лет

Фото: Кадр из к/ф «Фантомас», реж. Андре Юнебель, 1964 г.

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Французская актриса Милен Демонжо ушла из жизни в возрасте 87 лет в немецком городе Майене. Об этом 1 декабря, в день ее смерти, сообщил старый друг знаменитости писатель Анри-Жан Серват на своей страничке в Twitter.

Причина смерти знаменитой актрисы пока не разглашается.

Милен Демонжо родилась в 1935 году, при рождении она получила имя Мари-Элен. Выросла она на Лазурном берегу, а в 13 лет перебралась с родителями в Париж, где начала обучаться музыке, но открыла другой талант. В 1950-х годах актерская карьера начала приносить популярность девушке. С 2011 года она проживала на территории Германии.

Милен ДемонжоМилен Демонжо. Фото: www.globallookpress.com / Jean-Claude Cohen

Российскому зрителю Демонжо известна, в частости, по культовым фильмам «Фантомас» и «Три мушкетера». В одном из недавних интервью звезда экрана отметила, что «сыграла Миледи с характером бесстрашной казачки».

В 2007 году Франция присвоила Милен Демонжо звание командора Ордена искусств и литературы за заслуги перед национальных кинематографом. Последний фильм с ее участием вышел в январе 2022 года, актриса снялась в кинокартине «Пансионат».

Ранее 5-tv.ru писал, что у актрисы Светланы Светличной диагностировали болезнь Альцгеймера. Госпитализированная в в психиатрическую больницу им. В. А. Гиляровского артистка страдает провалами памяти и бредовыми идеями.

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