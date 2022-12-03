Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции
В греческом Александруполисе поезд с бронемашинами и танками НАТО сошел с рельсов
Фото: www.globallookpress.com / Lukas Balandis via www.imago-ima
Состав перевозил вооружение для стран Балкан и Прибалтики.
Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов возле Александруполиса на севере Греции. Об этом сообщает портал To Vima.
Инцидент произошел накануне. Танки и бронемашины, которые перевозил состав, предположительно, предназначались балканским и балтийским странам. Технику выгрузил в порту Эврос транспортный корабль Endurance по поручению военных США.
Причиной ЧП, предварительно, стала неполадка с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, «ответственные за перевозку военной техники». Сейчас на месте происшествия работают краны. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.
По некоторым данным, порт Александруполиса используется США и НАТО для поставок оружия на Украину.
На днях Минобороны сообщило, что российские военные ударили по железнодорожной станции Моисеевка под Днепропетровском. При погрузке были ликвидированы восемь единиц бронетехники, пять военных машин и свыше ста националистов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблемы с железнодорожным сообщением на Украине значительно снизили наступательный потенциал ВСУ и приблизили их поражение.
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