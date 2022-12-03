Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14

В греческом Александруполисе поезд с бронемашинами и танками НАТО сошел с рельсов

Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции

Фото: www.globallookpress.com / Lukas Balandis via www.imago-ima

Читайте нас в: Дзен Новости

Состав перевозил вооружение для стран Балкан и Прибалтики.

Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов возле Александруполиса на севере Греции. Об этом сообщает портал To Vima.

Инцидент произошел накануне. Танки и бронемашины, которые перевозил состав, предположительно, предназначались балканским и балтийским странам. Технику выгрузил в порту Эврос транспортный корабль Endurance по поручению военных США.

Причиной ЧП, предварительно, стала неполадка с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, «ответственные за перевозку военной техники». Сейчас на месте происшествия работают краны. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

По некоторым данным, порт Александруполиса используется США и НАТО для поставок оружия на Украину.

На днях Минобороны сообщило, что российские военные ударили по железнодорожной станции Моисеевка под Днепропетровском. При погрузке были ликвидированы восемь единиц бронетехники, пять военных машин и свыше ста националистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблемы с железнодорожным сообщением на Украине значительно снизили наступательный потенциал ВСУ и приблизили их поражение.

-12° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.77
0.62 64.99
1.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 декабря

Последние новости

13:48
Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции
13:37
Не осталось ничего: видео из сгоревшего цветочного склада на площади трех вокзалов
13:16
Умер олимпийский чемпион по баскетболу Алжан Жармухамедов
12:55
Чернышенко посетил выставку на II Конгрессе молодых ученых в Сочи
12:23
«Уже третье поколение смотрит»: Сухоруков раскрыл секрет любви зрителей к фильму «Брат»
11:58
Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде

Сейчас читают

Умер гендиректор Международного театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео