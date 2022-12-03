Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции

Состав перевозил вооружение для стран Балкан и Прибалтики.

Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов возле Александруполиса на севере Греции. Об этом сообщает портал To Vima.

Инцидент произошел накануне. Танки и бронемашины, которые перевозил состав, предположительно, предназначались балканским и балтийским странам. Технику выгрузил в порту Эврос транспортный корабль Endurance по поручению военных США.

Причиной ЧП, предварительно, стала неполадка с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, «ответственные за перевозку военной техники». Сейчас на месте происшествия работают краны. Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

По некоторым данным, порт Александруполиса используется США и НАТО для поставок оружия на Украину.

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