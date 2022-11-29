Российские войска нашли способ точечным ударом надолго ослабить боевиков ВСУ

В этот раз местные власти Незалежной признали поражение.

Российские военные ударили по железнодорожной станции Моисеевка под Днепропетровском. При погрузке были ликвидированы восемь единиц бронетехники, пять военных машин и свыше ста националистов. Об этом накануне сообщали в Минобороны.

Как отмечается в материале издания «Известия», удары по украинским железнодорожным узлам значительно облегчают действия российских бойцов на линии фронта в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. Тем более, вчера российские войска отбили сразу несколько атак противника на важных стратегических направлениях.

Станция Моисеевка, по которой ударили ВКС РФ, находится близко с Кривым Рогом. Высокоточное оружие российской армии поразило сосредоточения живой силы и техники 17-й танковой бригады ВФУ, во время того как противник использовал железнодорожный транспорт для погрузки.

В этот раз местные власти Украины признали поражение транспортной инфраструктуры и заявили о полной остановке сообщения по железной дороге в Кривом Роге. До каких пор поезда не могут ездить — неизвестно. Ясно одно — это будет долго.

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения. Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения», — сообщил изданию военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал, что проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины.