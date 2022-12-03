Чернышенко посетил выставку на II Конгрессе молодых ученых в Сочи

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Российская наука за последние годы получила серьезный импульс для совершенствования и новых разработок.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил II Конгресс молодых ученых. Мероприятие проходит в Сочи, в Парке науки и искусств «Сириус».

Представитель администрации главы государства высоко оценил подобные научные площадки, отметив, что подобные мероприятия проходят и в Москве.

«Самое важное — что они круглогодичного способа эксплуатации, поэтому их можно во всех регионах ставить. Будем работать над тем, чтобы их масштабировать», — подчеркнул Чернышенко в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.

Политик также добавил, что каждая работа — это серьезное исследование, которое находит применение на практике.

«Здесь представлены работы высокого уровня. Это не какие-то абстрактные поделки, а серьезные научные исследования, которые ведут к конкретному результату», — отметил Чернышенко.

Осмотрел зампред правительства РФ и выставку на научном мероприятии. Ее он посетил вместе с ректором МГУ Виктором Садовничим. Они вместе оценили интерактивность выставки, вместе запустив макет ракеты.

С 1 по 3 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» проходит II Конгресс молодых ученых. Гостеприимный город Сочи примет около трех тысяч делегатов, прибывших со всех уголков России, Китая, Белоруссии и порядка 40 других стран. Все они — студенты или лаборанты НИИ от 20 до 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых.

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