«Слышны крики»: разведчик рассказал, что украинских военных заваривают в танках

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 305

Российский разведчик сообщил РИА Новости, что ВСУ заваривают солдат в танках

«Слышны крики»: разведчик рассказал, что украинских военных заваривают в танках

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Военные из России множество раз находили танки ВСУ, заваренные со всех сторон, дабы не дать экипажу покинуть кабину во что бы то ни стало.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные своими командирами в своих же танках, медленно едут сдаваться российским военным, отворачивая пушку и выстукивая изнутри по броне сигнал SOS. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS», — рассказал разведчик.

По его словам, военные из России множество раз находили танки ВСУ, заваренные со всех сторон, дабы не дать экипажу покинуть кабину во что бы то ни стало.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прямо во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным военный попал под обстрел ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
3 дек
В Германии не увидели признаков экономической войны со стороны России
3 дек
Войска РФ за сутки уничтожили почти 200 боевиков ВСУ на четырех направлениях
3 дек
Российские военные ударили по иностранным наемникам в ДНР
3 дек
Богомолов на фоне разъездов Собчак посоветовал отправиться вглубь России на поезде
3 дек
Работают экипажи БМП-3: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
3 дек
Польский спецназ, подчиняющийся НАТО, высадился под Днепропетровском
3 дек
«Воздух стал чище»»: певица Юта поблагодарила всех уехавших за границу коллег
2 дек
ВСУ потеряли более 60 боевиков, несколько танков и машин в боях под Артемовском
2 дек
«Большая честь»: Денис Майданов спел для врачей и военных
2 дек
«Настроение боевое»: Собянин побывал в зоне спецоперации
-8° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
61.77
0.62 64.99
1.16
Водный и деревянный сезон: китайский гороскоп на зиму 2022-2023

Последние новости

18:28
«Есть угроза взрыва»: в Санкт-Петербурге загорелся магазин автомасел
18:21
Проигрывают «порно-бэтменам»: почему мужчины разучились подкатывать
18:00
Водный и деревянный сезон: китайский гороскоп на зиму 2022-2023
17:58
«Она капризный человек»: опекун «голодной бабушки» из Петербурга рассказал правду о подопечной
17:44
«Он на меня совсем не похож!» — как прошло знакомство Ряполова и Жармухамедова
17:30
«Слышны крики»: разведчик рассказал, что украинских военных заваривают в танках

Сейчас читают

Войска РФ за сутки уничтожили почти 200 боевиков ВСУ на четырех направлениях
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео