Российские военные ударили по иностранным наемникам в ДНР

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

В Минобороны сообщили о поражении в ДНР двух пунктов иностранных наемников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — говорится в сообщении.

Также в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны детали освобождения нашими военными Курдюмовки под Артемовском. ВСУ понесли серьезные потери: больше шестидесяти боевиков, несколько танков и боевых машин.

Тема:
Специальная военная операция России
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