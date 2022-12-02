ВСУ потеряли более 60 боевиков, несколько танков и машин в боях под Артемовском

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На данный момент это направление является самым важным на всей линии фронта.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Стали известны детали освобождения нашими военными Курдюмовки под Артемовском. ВСУ понесли серьезные потери: больше шестидесяти боевиков, несколько танков и боевых машин.

Сейчас — это самое важное направление на всей линии фронта. Тут наиболее ожесточенные бои, в первую очередь за город Артемовск, который на украинских картах значится как Бахмут.

Теперь российские войска контролируют важную часть дороги, ведущей в украинский тыл, откуда поступает снабжение и пополнение личного состава. На самом городе замыкаются линии снабжения всей украинской группировки в ДНР. Его взятие откроет для российских военных трассу на Славянск и Краматорск.

Тема:
Специальная военная операция России
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