ВСУ потеряли более 60 боевиков, несколько танков и машин в боях под Артемовском
На данный момент это направление является самым важным на всей линии фронта.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Стали известны детали освобождения нашими военными Курдюмовки под Артемовском. ВСУ понесли серьезные потери: больше шестидесяти боевиков, несколько танков и боевых машин.
Сейчас — это самое важное направление на всей линии фронта. Тут наиболее ожесточенные бои, в первую очередь за город Артемовск, который на украинских картах значится как Бахмут.
Теперь российские войска контролируют важную часть дороги, ведущей в украинский тыл, откуда поступает снабжение и пополнение личного состава. На самом городе замыкаются линии снабжения всей украинской группировки в ДНР. Его взятие откроет для российских военных трассу на Славянск и Краматорск.
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