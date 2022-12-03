«Визжали, как девочки»: боец батальона «Крым» рассказал о позорном бегстве ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 473

Боец батальона «Крым» в красках расписал позорное бегство ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Несмотря на то, что российские войска уже заняли позиции, украинские военные, похоже, об этом не знают и обстреливают старое место.

Стало известно, что бойцы батальона «Крым» отвоевали у националистов Украины еще ряд позиций, продвинувшись на несколько километров дальше на запорожском направлении.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков осмотрел позиции.

«Новые позиции „отжали“ у украинцев. Визжали они, как девочки. Буквально вчера было прямое столкновение. Они опять убежали и визжали, как девочки. Нет там мужчин», — рассказал боец батальона «Крым» с позывным Грин.

Несмотря на то, что российские войска уже заняли позиции, украинские военные, похоже, об этом не знают и обстреливают старое место дислокации «Крыма». А самих националистов теперь видно, как на ладони.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как военные из России множество раз находили танки ВСУ, заваренные со всех сторон, дабы не дать экипажу покинуть кабину во что бы то ни стало.

Тема:
Специальная военная операция России
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