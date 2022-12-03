«Моложе и свежее»: певица Натали неожиданно сменила имидж

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 353

Звезда 90-х Натали полностью сменила имидж

«Моложе и свежее»: певица Натали неожиданно сменила имидж

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка опубликовала селфи, в котором предстала в совершенно новом образе.

Звезда 90-х Натали кардинально сменила свой имидж и предстала перед своими поклонниками с новым цветом волос.

48-летняя певица опубликовала селфи, на котором видно ее новый оттенок и стрижку. По словам поклонников, которые тут же написали ей миллион комплиментов, она «выглядит моложе и свежее».

Певица Натали показала новую прическуПевица Натали показала новую прическу. Фото: Instagram* / natali_star74

Также многие подчеркнули, что артистка вообще не меняется с годами.

Похожий всплеск интереса от поклонников был, кстати, и когда неожиданно изменил внешность муж Гузеевой Игорь Бухаров. После смены одежды и прически ресторатор словно бы сбросил несколько лет в один миг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Натали нашла мистику в смерти своего продюсера.

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