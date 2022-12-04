Плохо для бизнеса: Венгрия критически высказалась о потолке цен на нефть из РФ

Официальный Будапешт призвал прекратить попытки навредить российской экономике.

Установление предельной цены на российскую нефть прежде всего навредит экономике Европы. Таким образом Петер Сийярто — глава внешнеполитического ведомства Венгрии — прокомментировал решение государств-членов G7 и Австралии ввести на стоимость энергоресурсов из России потолок цен на уровне 60 долларов США за баррель нефти.

«Самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике, — высказался об этой идее высокопоставленный венгерский чиновник, предложив свое решение проблемы снижения цен на углеводороды, — необходимо увеличение количества энергоносителей».

Глава МИД Венгрии рассказал также, что в ходе дискуссий о предельной цене на российский энергоресурс Будапешт смог успешно защитить свои национальные интересы.

«Нам удалось добиться защиты безопасности энергоснабжения нашей страны», — сообщил министр иностранных дел в социальных сетях.

2 декабря государства-участники G7 и Австралия договорились об установлении потолка цен на российскую нефть в размере 60 американских долларов за баррель. Нововведение начнет действовать с 5 декабря этого года.

В Еврокомиссии сообщили, что предельная стоимость энергоносителя не будет вводится в течение 45 дней в отношении судов государства «Большой семерки», загрузившихся до 5 декабря и выгрузившихся в порту назначения до 19 января. Сообщается, что цена для этих нефтепродуктов определится позже.

3 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не примет озвученные условия. О том, как будет организована работа в новых условиях, будет сообщено позже, после тщательного изучения ситуации.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва перестанет поставлять свою нефть в европейские страны на фоне установления Евросоюзом предельной цены на энергоноситель.

Тогда же российское посольство в Вашингтоне сообщило, что экономическая политика стран ЕС провоцирует усиление неопределенности и роста издержек для конечных потребителей российского сырья.

В октябре Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия не станет поступать вопреки здравому смыслу и продавать нефть странам по заявленным ими ценам. Президент России напомнил также об отсутствии гарантий, что практика предельных цен на углеводороды не перекинется потом на другие сферы экономики и будет вводиться не только против Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страны G7 договорились об установлении потолка цен на нефть из России.