Страны G7 договорились об установлении потолка цен на нефть из России

Страны «Большой семерки» и Австралия пришли к соглашению об установлении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом стало известно из документа Минфина США.

«G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в $60 за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения», — говорится в документе.

Также отмечено, что ограничения цены на нефть из России начнут действовать 5 декабря или вскоре после этой даты. Кроме того, страны G7 приняли решение и по потолку цен на нефтепродукты. Оно вступит в силу с 5 февраля 2023 года. При этом максимальная цена будет назначена отдельно на нефтепродукты с высокой и низкой себестоимостью.

«Мы объявим о максимальных ценах на российские нефтепродукты отдельно», — сказано в документе.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно еще раз напомнил — страна не будет торговать ресурсами с государствами, которые введут потолок цен. Москва будет руководствоваться исключительно собственными интересами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие у ЕС есть две «лазейки» для покупки российской нефти после ввода потолка цен.