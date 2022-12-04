ВСУ обстреляли Алчевск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по Алчевску в ЛНР

ВСУ обстреляли Алчевск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Colton Garrett

Читайте нас в: Дзен Новости

До этого украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Донецка, убив нескольких мирных жителей.

Украинские боевики обстреляли город Алчевск в луганской народной республике (ЛНР), выпустив по нему четыре ракету из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:05 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в публикации.

До этого украинские боевики в очередной раз обстреляли мирные кварталы Донецка, ударив по городу шестью ракетами HIMARS. Особенно пострадал Куйбышевский район, где погиб молодой человек, а одну женщину пришлось госпитализировать.

Накануне ВСУ снова нанесли варварский удар по центру Донецка. На этот раз украинский снаряд убил местного жителя и его пса, которые вышли на прогулку. Еще одной жертвой стала женщина. Она стояла на автобусной остановке, когда осколок разорвавшегося снаряда угодил ей в голову.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как под украинскими обстрелами живут люди в Рубежном.

-9° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.77
0.62 64.99
1.16
🧙‍♀ Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Здесь жарко без буржуек: как бойцы ВС РФ готовятся к полному освобождению Запорожья
10:51
Опухоль или мутация? Почему ребенок рождается с хвостом и как это исправить
10:37
Уже продумали до мелочей: Киев готовит провокацию для срыва транзита аммиака
10:24
ВСУ обстреляли Алчевск четырьмя ракетами из РСЗО HIMARS
10:16
Пугачеву заподозрили в сборе средств для фонда Елены Зеленской
10:07
Творожные пончики: рецепт простого лакомства для завтрака

Сейчас читают

Звезде «Иронии судьбы» Талызиной вызвали скорую помощь среди ночи
Дочь Началовой исполнением маминой песни довела до слез зрителей телешоу
Военкор «Известий» показал, как артиллерия уничтожает ВСУ при штурме Артемовска
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео