Погиб вместе с лучшим другом: украинский снаряд убил жителя Донецка и его пса

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 682

Шокирующие кадры сняли журналисты. Мужчина просто отправился со своим питомцем на прогулку.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Варварский удар ВСУ по центру Донецка унес жизни людей. Свидетелем трагедии стал военкор «Известий» Семен Еремин. Во время осмотра последствий обстрела съемочная группа обнаружила тело погибшего жителя.

Мужчина просто выгуливал своего пса, когда его настигла смерть от украинского снаряда. Труп жителя Донецка сильно поврежден, кисть от удара оторвало. Бездыханное тело верного друга горожанина лежит рядом. Кадры очередного преступления киевского режима настолько жуткие, что мы не можем показать их без цензуры.

Мужчина с собакой не стали единственными жертвами вчерашней атаки ВСУ по мирным жителям. Еще одна жертва — женщина. Она погибла на автобусной остановке. Осколок снаряда попал ей в голову.

Украинские националисты осуществили массированный обстрел центра Донецка днем 2 декабря. По данным СЦКК ДНР, стреляли по городу из РСЗО «Град». От рук националистов погибли пятеро жителей административного центра ДНР и Шахтерска. Известно о 14 пострадавших, среди них десятилетний ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю женщины, которая чудом спаслась от удара ВСУ.

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