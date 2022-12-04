Уголовное дело возбудили после фото помощника Зеленского в элитном авто

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Рита Миронова
Рита Миронова 23

До этого украинские журналисты публиковали расследование о Кирилле Тимошенко.

Уголовное дело возбудили после фото помощника Зеленского в элитном авто

Фото: Zuma / ТАСС

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Украинское издание в своем материале использовало фото замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко. На кадрах он сидел в салоне элитного автомобиля, стоимость которого превышает десять миллионов рублей.

На следующий день полиция Киева возбудила уголовное дело якобы из-за несанкционированного использования данных камер видеонаблюдения. Оно находится в отделе расследования особо тяжких преступлений, пишет «Украинская правда».

Примечательно, что перед публикацией запретного фото, издание опубликовало собственное расследование о Кирилле Тимошенко. Журналисты считают, что именно это стало причиной уголовного дела.

В своем материале украинское СМИ рассказало, что Тимошенко давно ездит на элитной машине и живет в поселке под Киевом, который местные называют «главным поселением украинских миллионеров».

Также украинские журналисты писали, что в служебных поездках Тимошенко использует внедорожник, переданный американской компанией для гуманитарных нужд.

При этом ранее Владимир Зеленский утверждал, что на Украине больше нет коррупции.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский президент может стать жертвой своих земляков, если пойдет на уступки России.

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