В США заявили, что Зеленского могут ликвидировать украинские националисты

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Рита Миронова
Рита Миронова 87

Полковник США Макгрегор: Зеленский может стать жертвой украинских националистов

В США заявили, что Зеленского могут ликвидировать украинские националисты

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre

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Тема:
Украинский кризис

Украинский президент может стать жертвой своих земляков, если пойдет на уступки России.

Американский полковник назвал возможный исход для Владимира Зеленского в интервью каналу Judging Freedom.

Во-первых, как считает эксперт, если Зеленский продолжит выполнять указания США, рано или поздно ему все равно придется смириться с действительностью. Переговоры между Россией и Украиной неизбежны, и тогда украинскому президенту придется пойти на территориальные уступки.

«Существует мнение, что, приняв эти условия, Зеленский станет жертвой радикальных националистов. Я считаю, что это вполне возможно. Я не могу знать наверняка, но это было бы очевидным исходом», — объяснил Макгрегор.

Он также отметил, что Украина находится на грани — многие украинцы вынуждены покидать страну из-за проблем с электроснабжением. Это можете стать проблемой для Евросоюза из-за миграции.

Во-вторых, по мнению Макгрегора, конфликту нужно «положить конец как можно скорее», потому что Россия обладает огромной огневой мощностью, а санкции против нее негативно сказываются лишь на самих европейцах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, кого США назначат вместо Зеленского.

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