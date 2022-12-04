«Пережила ад»: дочь Успенской обнаружили в лесу в одной сорочке и наручниках

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 180

Дочь Успенской обнаружили в лесу в одной сорочке и наручниках

«Пережила ад»: дочь Успенской обнаружили в лесу в одной сорочке и наручниках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Татьяна Плаксина бегала по снежному лесу и падала в сугробы в одной хлопковой сорочке.

Дочь Любови Успенской решила показать общественности, какие ужасы несет для человека наркотическая зависимость. Татьяна Плаксина решила записать видео, в котором она наглядно покажет страшный эпизод своего прошлого.

Образ звездная наследница выбрала, как минимум, драматичный: белоснежная ночная сорочка и пальто, в котором Плаксина бегала и падала в снежном лесу. «Полуголый» наряд в морозную ночь девушку ничуть не волновал. Макияж также изображал отчаяние: визажист нарисовала на лице Плаксиной множество шрамов, а под глазами — черные дорожки якобы от «туши». Волосы спутанными мокрыми прядями свисали перед глазами девушки, а «завершали» образ наручники с цепями на запястьях.

Наследница Успенской утверждает, что она давно избавилась от смертельной зависимости, прошла необходимую реабилитацию и сейчас ведет здоровый образ жизни. Но ей хочется отразить в творчестве тот ад, который она пережила, употребляя запрещенные вещества.

«Если бы не было всего, через что я прошла, то сейчас я бы так не пела. Чем страшнее ад ты пережил, тем больше будешь ценить все светлое в своей жизни»», — цитируют Татьяну Плаксину dni.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Глюкоза не позволит сделать старшей дочери аборт.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
К каким зависимостям склонны разные знаки зодиака

Последние новости

18:52
«Ракета пролетела прямо на глазах»: ужасающие последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
18:37
Просто и быстро: рецепт нежнейшей жареной печени от шефа Ивлева
18:24
«По-другому зазвучал!» — Долина научила Даву петь по-настоящему
18:12
Считавшегося пятым погибшим при взрыве газа в доме Нижневартовска реанимировали
18:04
Видео: Дом украинского блогера Софьи Стужук пытались поджечь вместе с детьми в Латвии
17:52
Пять человек погибли при взрыве в жилой пятиэтажке Нижневартовска

Сейчас читают

Мощный взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в Нижневартовске
Не вписываются: Джигурда рассказал, каких женщин и почему выбирают богатые мужчины
Плакали даже мужчины: в Москве простились с внезапно умершей Наталией Стешенко
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео