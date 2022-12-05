Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

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Рита Миронова
Рита Миронова 92

Президент Франции неоднократно отмечал: его страна не пытается «задавить» Россию, что в принципе невозможно. Напротив, лучшее решение в кризис — прислушиваться к необъятной.

Макрон заявил, что поддерживает прямые контакты с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bunel

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Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил во время интервью для американского телеканала CBS News.

«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие — сохранить прямой канал (коммуникации — Прим. ред.)», — отметил президент Франции.

Журналисты спросили у Макрона, каким он видит завершение конфликта на Украине. Французский президент считает, что принимать решение должны сами украинцы, но диалог между странами обязателен.

«Единственный путь выхода из этой ситуации лежит через переговоры. Я не вижу военных вариантов», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, с Путиным лучше поддерживать регулярный прямой контакт, потому что «изоляция — это худшее, особенно для такого сильного лидера».

Ранее президент Франции заявил о желании встретиться с Путиным, в частности, чтобы обсудить ситуацию с гражданской атомной энергетикой. Но в Кремле сообщили, что у Владимира Путина в графике нет телефонного разговора с Эммануэлем Макроном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ.

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