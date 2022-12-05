Устали и не хотят мерзнуть: Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Time: Байден послал Зеленскому сигнал о необходимости начать переговоры с Россией

Устали и не хотят мерзнуть: Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ

Фото: Zuma \ TASS

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Тема:
Украинский кризис

Еще недавно в Белом доме заявляли — позиция американского лидера по конфликту на Украине неизменна. На самом же деле все обстоит несколько иначе.

Президент США Джо Байден послал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал о том, что следует начать переговоры с Россией. Об этом заявил сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в журнале Time.

«Президент Байден тонко предупредил своего киевского коллегу — пора начинать говорить с Путиным», — сказал эксперт.

По словам Иоффе, западные «друзья» сдерживают Зеленского от дальнейшей эскалации, ведь хотели бы избежать прямого конфликта с опасным противником в виде России, располагающим сверхмощным арсеналом. Кроме того, они изрядно устали, да и наступили холода.

«Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт», — добавил эксперт.

При этом, несмотря на заявления Белого дома о поддержке Украины, реалии складываются таким образом, что Зеленскому стоит все же приготовиться к компромиссу. А еще понять — Крым в состав Украины больше никогда не войдет, подытожил Джозеф Иоффе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом «горячем и болезненном» направлении для украинских боевиков.

Тема:
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