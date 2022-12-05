Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником корпоративному по развитию

Экс-глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин займет должность советника по корпоративному развитию в «Яндекс». Эту информацию он подтвердил лично.

По словам Кудрина, на новом месте он займется разработкой корпоративной структуры нового холдинга.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин в своем Telegram-канале.

Своей задачей он видит помощь в сохранении управленческой и технологической культуры компании, а также в защите независимости «Яндекса» как лучшей в России IT-компании, «где стремятся работать самые талантливые люди».

30 ноября Совет Федерации рассмотрел заявление Алексея Кудрина об отставке и освободил его с должности главы Счетной палаты.

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