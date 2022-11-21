Глава администрации Читы подал в отставку и отправится добровольцем в зону СВО

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 32

Александр Сапожников пояснил, что он не только чиновник, но и десантник с боевым опытом. Свое желание отправиться защищать Донбасс он несколько раз обсуждал с губернатором Забайкальского края.

Глава администрации Читы подал в отставку и отправится добровольцем в зону СВО

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку и отправиться в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — пояснил свое решение Александр Сапожников.

Уходящий глава администрации пожелал Чите «гармоничного и динамитного развития», а жителям города — счастья и благополучия.

Реакция коллег на решение Сапожникова покинуть пост и отправиться в зону СВО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал ТАСС, что несколько раз обсуждал с Александром Сапожниковым его желание участвовать в СВО. Он выразил уважение подавшему в отставку сити-менеджеру и заявил о поддержке его «сложного, непростого» решения.

В пресс-службе администрации Читы подтвердили РИА Новости, что Александр Сапожников действительно покинул пост. На вопрос о причине такого решения там ответили, что не могут «говорить о личных намерениях».

Что известно об Александре Сапожникове

Александр Сапожников возглавил администрацию Читы в ноябре 2019 года. До этого он несколько лет был депутатом городской думы и директором кинотеатра «Удокан». Срочную службу будущий сити-менеджер Читы проходил в 1990-е рядах ВДВ. Он участвовал в военном конфликте на Северном Кавказе, получил ранение. С 1998-го по 2009 год служил по контракту.

Стоит отметить, что Александра Сапожникова нельзя назвать мэром Читы. Им считается Евгений Ярилов, возглавивший город в сентябре 2019 года. Александр Сапожников работал городским управляющим (сити-менеджером) при нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Энергодара Александр Волга освобожден от своей должности. Сам он рассчитывает, что его переведут на более вышестоящую позицию.

Тема:
Специальная военная операция России
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