Сбежавшая из РФ Алла Пугачева появилась в израильском театре без парика
Алла Пугачева появилась на премьере спектакля в Израиле с накладной челкой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
От привычной объемной прически у Примадонны осталась только накладная челка.
У Аллы Пугачевой большая коллекция париков, но в этот раз в Израиле артистку заметили лишь с накладной челкой. Как сообщает Teleprogramma.pro, Пугачева пришла на премьеру спектакля в элегантном черном платье и белоснежном жакете. Но внимание привлек не наряд дивы, а состояние ее волос.
Поклонники в соцсетях отметили, что без парика у Аллы Борисовны не такая пышная шевелюра, а волосы похожи на «прилизанные сопельки». Почему Пугачева решила выйти в свет без привычного парика — неизвестно.
Известный стилист Джордж Ровалс объяснил, почему певица прикрывает голову париками — у артистки просто перестали расти волосы, и медицина тут бессильна. Стилист подчеркнул, что сейчас на голове Пугачевой остались «слезы», поэтому накладная шевелюра спасает ситуацию.
Сейчас знаменитая певица всеми способами омолаживается в Израиле, где окончательно обосновалась с мужем и детьми. Новые пластические операции в Израиле обошлись Алле Пугачевой в один миллион рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева носит под париком магический амулет.
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