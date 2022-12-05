Охвачен огнем: людей эвакуируют из горящего ресторана в Краснодаре

В соцсетях пишут, что часть посетителей не может выбраться наружу из-за сильного задымления.

Людей эвакуируют из горящего ресторана в Краснодаре. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Уточняется, что пожар произошел в ресторане, расположенном в многоэтажном здании на улице Суворова. Площадь возгорания на данный момент составляет около 500 квадратных метров, из здания эвакуировали более 50 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Также сообщается, что к ликвидации огня привлечены три звена газодымозащитной службы — в общей сложности 65 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС.

В соцсетях появилась информация о том, что часть посетителей якобы не может выбраться из здания из-за сильного задымления и большого пламени. Подтверждения этих сведений пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью, при котором погибли три человека.