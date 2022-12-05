Песков: Путин осведомлен о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

Экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, трое человек погибли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переадресации вопроса о взрывах на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях в Министерство обороны России. Официальный представитель Кремля отметил, что не располагает достаточной информацией о ЧП.

«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать, рекомендую обратиться в Министерство обороны», — прокомментировал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие инстанции всегда передают президенту РФ Владимиру Путину о всех происшествиях. Инциденты на российских аэродромах не стали исключением.

«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — рассказал Песков.

5 декабря появилась информация о громком хлопке и вспышке на аэродроме под Рязанью, которые произошли в результате возгорания бензовоза. Известно, что в результате инцидента погибли трое, еще пять человек пострадали.

По данным Газета.ру, в жилых кварталах Саратова не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью.