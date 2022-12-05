Песков: Путин осведомлен о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 324

Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях

Песков: Путин осведомлен о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью

Фото: www.globallookpress.com / Giannis Alexopoulos

Читайте нас в: Дзен Новости

Экстренные службы сообщили о пяти пострадавших, трое человек погибли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переадресации вопроса о взрывах на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях в Министерство обороны России. Официальный представитель Кремля отметил, что не располагает достаточной информацией о ЧП.

«Я только видел сообщения СМИ, но точной информацией не располагаю, не могу это комментировать, рекомендую обратиться в Министерство обороны», — прокомментировал он в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что соответствующие инстанции всегда передают президенту РФ Владимиру Путину о всех происшествиях. Инциденты на российских аэродромах не стали исключением.

«От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию обо всем, что происходит», — рассказал Песков.

5 декабря появилась информация о громком хлопке и вспышке на аэродроме под Рязанью, которые произошли в результате возгорания бензовоза. Известно, что в результате инцидента погибли трое, еще пять человек пострадали.

По данным Газета.ру, в жилых кварталах Саратова не было зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

16:11
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
16:05
Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте
15:54
В ФРГ раскрыли реальную причину отказа Киева от переговоров с РФ
15:44
В США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины
15:36
«Конвульсия отставной певички»: Соседов поставил на место Вайкуле после «откровенного хамства»
15:22
Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео