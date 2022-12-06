Футболист Тарасов едва не устроил драку со своей командой на матче в Краснодаре

Красное лицо, трехэтажный мат и порывы броситься в драку — таким увидели пользователи сети футболиста Дмитрия Тарасова на последних соревнованиях в Краснодаре. Спортсмен покинул большие игры и теперь пробует себя в медийном футболе. В одном из последних матчей ему запретили участвовать, и это привело знаменитость в ярость.

Вместе с Тарасовым на сборах в Краснодаре была его жена Анастасия Костенко. Она публиковала в личном блоге фото со стадиона, кадры тренировок и трогательных объятий с любимым. Но за этими кадрами, как оказалось, кипели страсти. Очевидец дебоша, устроенного футболистом, снял видео, разочаровавшее фанатов, пишет Starhit.ru. Дмитрий Тарасов в ролике протестует против отстранения от игры, считая его незаконным.

«Слава Богу, в этом не участвует Бузова. Любила, да… Но сейчас я не представляю ее на месте Костенко. Ольга добилась высот»;

«Самый неудавшийся футболист»;

«Ужас! Он, наверное, так и на жене отрывается!» — пишут пользователи в комментариях.

Дмитрий Тарасов был женат на звезде «Дома-2» Ольге Бузовой. Шесть лет назад знаменитости расстались, виновницей была объявлена Костенко, хотя спортсмен твердил, что измены не было. Во втором браке спортсмен растит троих детей. Младшенькому недавно исполнился год. После ухода из большого спорта футболист пытается монетизировать свое имя — ведет блог, организовывает конкурсы.

Бузову развод превратил в певицу. Еще актрису, бизнесвумен, дизайнера одежды и так далее. Она сделала состояние на своем незатейливом творчестве. И хотя о талантах поющей телеведущей спорят многие и много, в вопросе монетизации она, как говорится, выиграла расставание. Не упускает возможности напомнить об этом и бывшему, вспоминая присказки про покусывание локтей и иже с ними.

Фанаты Бузовой шутят, что ее успех не дает покоя Тарасову. Поэтому, мол, он и решил стать блогером. Не так давно даже предлагал своей экс совместный проект, но был жестко поставлен на место. Ольга посоветовала футболисту оставить попытки продвинуться за счет ее имени. Спортсмен, конечно, обиделся, а после сообщил, что записал совместный трек с супругой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что это — жажда творчества или попытка поспеть за бывшей.