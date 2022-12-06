«Снизошли до нас»: Лена Миро разнесла зазнавшихся Пугачеву и Вайкуле

Латвийская певица на днях заявила, что она содержала весь СССР, а ее подруга Алла — всю Россию. А теперь обе артистки якобы получили незаслуженный плевок от своих поклонников.

Теперь совершенно ясно, почему СССР был сверхдержавой — в нем, а после распада в России работали и приносили небывалую прибыль Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Так начала свой сокрушительный пост о свежем интервью латвийской певицы блогер Лена Миро. На днях на страницах KP.RU было опубликовано скандальное заявление Вайкуле, которая долго сдержанно говорила о сложившейся ситуации, но не смогла более сдерживаться.

Выступающих против политики РФ Пугачеву и ее подругу-латвийку многие бывшие почитатели теперь зовут предательницами. Одна с громкими словами о живущих в России «рабами и холопами» улетела жить в Израиль к мужу-иноагенту, вторая вышла на сцену с украинским флагом и поддержала оскорбившую соотечественников давнюю приятельницу. Теперь и вовсе заявила, что кормила своим творчеством весь Союз.

«Мне приходили комментарии: „Россия вас создала, вы заработали денег“. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски… Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил… А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали денег для СССР, что стыдно говорить», — возмущалась Вайкуле.

Логика у звезды на высоте, отмечает Лена Миро. Получается, это не советские и российские зрители покупали билеты на ее концерты, а она их кормила с Пугачевой на пару. Блогер считает, что это певицы должны сказать спасибо поклонникам и стране, которые позволили им жить в достатке, а не наоборот.

«Вот в этом и вся Вайкуле, и ее подружка Пугачева. Они снизошли до нас, а мы теперь должны быть им благодарны. Послушай, Вайкуле, вот серьезно — мы все спокойно бы прожили и без твоих песен, и без твоих концертов, и без пластинок. Это не ты СССР содержала, а мы тебе дали денег, чтобы ты могла не работать», — ответила исполнительнице Миро.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лайма Вайкуле анонсировала поездку в Израиль. Артистка уверена, что там ее с нетерпением ждут многочисленные фанаты. На Земле Обетованной она наверняка встретится и с Пугачевой, другом и партнером по вскармливанию земли российской в прошлом.