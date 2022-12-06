Штормовой ветер сорвал крышу с детского сада в Чите

В Чите штормовой ветер срывает крыши с домов. Этим утром пришлось эвакуировать училище культуры и детский сад — оба здания остались без кровли.

На месте ЧП сейчас работают спасатели. По последней информации, никто не пострадал.

Штормовое предупреждение в регионе сохранится до завтра.