Штормовой ветер сорвал крышу с детского сада в Чите

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На месте происшествия работают спасатели.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В Чите штормовой ветер срывает крыши с домов. Этим утром пришлось эвакуировать училище культуры и детский сад — оба здания остались без кровли.

На месте ЧП сейчас работают спасатели. По последней информации, никто не пострадал.

Штормовое предупреждение в регионе сохранится до завтра.

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