Штормовой ветер сорвал крышу с детского сада в Чите
На месте происшествия работают спасатели.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Чите штормовой ветер срывает крыши с домов. Этим утром пришлось эвакуировать училище культуры и детский сад — оба здания остались без кровли.
На месте ЧП сейчас работают спасатели. По последней информации, никто не пострадал.
Штормовое предупреждение в регионе сохранится до завтра.
Читайте также
-9° 773 мм рт. ст.
67%
67%
62.18
0.41 65.52
0.53
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?