SHAMAN о раннем первом браке: Я всегда сразу хотел серьезных отношений

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) женат уже во второй раз. А первой любовью знаменитости стала учительница пения Мария Рощупкина, с которой артист познакомился еще в родном городе Новомосковск Тульской области. Брак просуществовал около четырех лет и подарил паре прекрасную дочь Варвару.

О том, почему женился так рано, а не позволил себе "нагуляться" вдоволь, SHAMAN рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Ну вот мы как раз о семье заговорили. Давай поболтаем об откровенном.

Давай, давай, конечно, да.

Вот у тебя уже два брака. Второй брак сейчас первый был такой именно в родном городе. Это первая любовь или как?

Первая. Она же была первой супругой, которая еще в городе Новомосковске. У нас дочка есть, Варвара, ей восемь лет, уже ходит во второй класс. Уже там целый человек со своими мыслями, своими рассуждениями. Не так часто вижусь, но всегда, когда вижусь, стараюсь как-то вот с подарками, с шутками прибаутками делать, в общем-то, свой приезд праздником. Ну, надеюсь, у меня это получается.

Как познакомились?

Вообще музыкальная тусовка, первая супруга у меня музыкант. Музыкальная тусовка она узкая достаточно. А когда это все в небольшом городке, где там 100-120 тысяч человек, все музыканты друг друга знают. И я знал ее как музыканта, она знала, меня как музыканта. И мы как-то себе спокойным образом существовали, каждый в своей плоскости. А потом эти плоскости в какой-то момент пересеклись. И, в общем-то, что называется, у нас возникли отношения. Мы стали встречаться, какое-то время повстречались. Потом я предложил жить вместе, мы стали жить вместе. После этого я сделал предложение. Какое-то время прожили вместе. Сделал предложение, мы поженились. У нас потом после этого родилась через год, по-моему, или полтора, дочка...

Ну, все красиво, как положено.

В общем, да, все красиво. То есть, как бы, да, вот не было каких-то там вот этих историй, что-то там... ну... расставались, встречались. Ну, то есть путаницы такой не было. У меня как-то сразу внутри все в этом плане четко было расставлено. Мне всегда именно хотелось вот, серьезных отношений. Я никогда не искал каких-то погулять. Вот это все, это где-то мимо. Мне как-то... Никогда такого не было.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».