«Музыка — это голос Бога!» — SHAMAN о личной жизни, пути к славе, выступлении с Путиным и Донбассе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 4 306

Певец и композитор Ярослав Дронов стал открытием 2022 года. Но за плечами у звезды долгие годы огромного труда и поиска себя. О самом сокровенном мы поговорили во время гастрольного тура в Казани.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Дни, часы и даже минуты певца и композитора Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, расписаны наперед. Найти в его графике время для душевного разговора практически невозможно. Однако, проекту 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» это удалось.

Автор и ведущая Светлана Шевченко вместе с командой отправилась в Казань, чтобы получить ответы на множество самых острых вопросов, которые задают не только поклонники. Два дня в столице Татарстана были очень насыщенными. Учитывая бешеный график артиста, мы буквально следовали за ним по пятам в промежутках рассуждая на самые разные, как серьезные, так и житейские темы.

«Признаюсь честно, мне хочется оставаться просто музыкантом, который радует людей своим творчеством. И вот без корон и исторических личностей. Самое ценное для меня, когда я вижу глаза людей на своих концертах, и они светятся счастьем. Я на каждом концерте говорю, что именно вы сделали сегодня меня самым счастливым человеком на этом свете», — подчеркивает SHAMAN.

Кто такой SHAMAN? Что для него быть голосом эпохи? Почему поклонники стали ему родными? Как спеть с Владимиром Путиным и не зазвездиться? Какой единственный вопрос Ярослав Дронов задает своей дочери? Какими были его свадьбы? Почему в детстве у музыканта не было друзей? Кто оказал на него главное влияние в жизни? И с чем он обратился к военным в Донбассе?

Подробнее смотрите в спецпроекте «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN» на 5-tv.ru.

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