Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) за последние несколько месяцев напрямую стал ассоциироваться с Гимном России. Решение внести созданный когда-то Сергеем Михалковым и Александром Александровым символ российской государственности в репертуар пришло спонтанно, а в итоге это стало визитной карточкой артиста.

О том, как это было, почему и какие впечатления он получил от исполнения Гимна вместе с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади в Москве, SHAMAN рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Большим шагом патриотическим, мне кажется, стало исполнение Гимна России на концертах. Потому что все-таки мало кто из наших артистов, я бы, наверное, сказала, что никто не вносит исполнение Гимна в свой репертуар как обязательное исполнение.

Мне пришла такая мысль в голову. Даже, по-моему, сейчас точное число скажу. Или 19 августа, или 20 августа. Вот, по-моему, как-то так. Потому что 22 августа был День российского флага. И вот как раз таки на концерте у меня был в Крыму тур, на концерте большом в Ялте. Там было большой зал тысячи на две с половиной где-то такой большой. И мне как раз вот в честь праздника пришла такая идея завершить свой концерт Гимном России.

Я сделал аранжировку буквально за час до концерта с музыкантами. Я им рассказал что, кому играть. И исполнил Гимн. Попросил, чтобы это сняли. И выложил потом на следующий день в Интернет. Он моментально, буквально за восемь часов поднялся в тренды в главные на первую строчку. И я понял, что людям это понравилось. Ну, во-первых, и мне это понравилось, потому что Гимн России стал такой, знаете, рок-балладой такой. Ну, получилась еще аранжировка такая яркая, мощная. Я подумал, что нужно оставить эту традицию и каждый свой концерт завершать Гимном России. Я его обязательно выпущу в официальной версии, он практически готов. Так что, вот, ну, так все естественным образом появляется, и в том числе Гимн России.

Немножко возвращаясь, еще к западной реакции как раз увидела в YouTube у одного из американцев. Он как раз говорит: Я никогда в жизни не знал текста российского Гимна, сейчас специально прочитал, изучил и был поражен, потому что наш гимн, как это отмечают и многие, он сам, в нем нет ни слова о каких-либо национальных войнах, победах, а у нас это просто восхваление собственной родины. Все, больше, мне кажется, по тексту там ничего нет.

Да, это в первую очередь крутая хитовая песня, вот и все. Мне кажется, что она реально ну, она реально мощно звучит как такая, знаете, не жирная точка, а восклицательный жирный знак такой. И люди уходят с концерта после того, как я ее исполняю, прямо на таком подъеме. Но я просто вижу их глаза. Особенно первые ряды, когда ты поешь, смотришь, наблюдаешь. И, конечно, вот самый популярный комментарий — действительно, когда слушаешь Гимн в вашем исполнении, хочется выучить все слова наизусть. Это прям ну, мне так приятно, конечно, это здорово. Я рад.

И к главному исполнению Гимна невозможно не подойти. Это все-таки на Красной площади, с президентом. Мы все вместе смотрели эту трансляцию, были впечатлены, и было классно. Мне очень нравится твой подход у себя на YouTube, такой вот человеческий: Я, ребята, хочу вам показать, как я с президентом пел Гимн. Честно так подписывая, в легкости…

Ну почему нет? Ну, мы же все люди, мы общаемся на одном языке. Но это же здорово! Ну, как человек спел Гимн. Это же круто! Но мне кажется, что людям это понравилось. Они столько комментариев положительных оставили. Столько отзывов написали. Ну, крутой дуэт!

Но уровень ответственности ощутил в этот момент, когда ты выходишь на сцену на главной площади?

Да, там же ведь еще в сколько сотен тысяч людей непосредственно наблюдали. Еще и огромное, сколько миллионов там телезрителей смотрели. Это, конечно, огромная ответственность. А тем более Гимн России, потому что все-таки не какая-то там… Это же гимн России.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».