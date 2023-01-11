SHAMAN раскрыл секрет своего ежедневного «идеального завтрака»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 1 133

SHAMAN каждый день съедает на завтрак тарелку каши и глазунью из четырех яиц

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов признался, что в питании придерживается трех правил. Особенно интересным из них выглядит второе.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, обожает поесть. У него есть три правила на этот счет, а также рецепт ежедневного «идеального завтрака». Об этом всем артист рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Первое — это следить за питанием. Второе — исключить алкоголь. Третье — это сон. Нужно прям высыпаться. Особенно, если вечером надо поужинать, а мясо это переваривается очень, действительно, долго.

Могу еще завтра показать, что я ем на завтрак. У меня есть прям идеальный мой завтрак, который я поглощаю каждый день. Первое — это тарелка овсяной каши. Затем половина банана или большой банан. А еще четыре яйца глазуньи. Яичницу солю и перчу — перчика люблю побольше, чтобы поострее. А после этого кофе — американо — сверху.

Завтракать (и вообще есть) я люблю в гордом одиночестве.

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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