«Работают ребята»: в жизни SHAMAN появилась охрана

Съемочная группа спецпроекта «ОтЛичная жизнь» лично убедилась в том, насколько это необходимо.

Поклонники — это часть жизни артиста. И чем популярнее становится, тем ярче они пытаются выразить свою любовь, иногда забывая, что их кумир тоже человек, у которого есть свои чувства, переживания и собственное личное пространство. Все это приводит к появлению в жизни популярной персоны охраны.

Не удалось этого избежать и певцу SHAMAN (Ярослав Дронов). Съемочная группа спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» и его ведущая Светлана Шевченко лично убедились в том, насколько это необходимо. Но при этом важно отметить, как деликатны и аккуратны секьюрити популярного в России исполнителя.

Случилось небольшое доказательство, насколько необходима охрана артисту. Часто атакуют?

Да нормально. Это часть моей работы, мы знали, куда шли. Поэтому вот такая история. Люди таким образом выражают свою любовь. Надо просто понимать, что как-то бывают ситуации, когда действительно, ну, когда агрессивно ведут, когда не агрессивно для этого есть профессионалы, охрана, которые, собственно, могут отличать историю, но и контролировать окружающую среду. Ну, работают ребята. Они тихо.

Человеческий фактор, никуда не денешься. Это люди. Они же выражают эмоции по-разному. Конечно, они иногда от большой любви могут быть немножко агрессивными.

Да-да. Нет, да это, слушайте, всякое бывает.

А вообще бывают какие-то интересные сюрпризы от поклонников, которые приятно удивили, чем-то поразили таким, что тронуло?

Ну, это, как правило, происходит там на концертах, какие-то флешмобы. Ну, допустим, на песню «Дельтаплан». Там у всех были самолетики такие маленькие, когда я пою, и в зале во время исполнения запускают эти самолеты на сцену. И вся сцена в этих самолетиках. А потом бедный Денис пока в паузе между песнями собирает их, потому что это происходит в конце концерта и перед песней «Встанем» не совсем уместно, когда сцена засыпана самолетиками бумажными. Но во время «Дельтаплана» это очень эффектно, очень интересно. Это вот задумка моих поклонников.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».