SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос

О дочери певца и композитора SHAMAN (Ярослав Дронов) восьмилетней Варваре известно немного. Девочка в настоящее время ходит во второй класс и живет с первой супругой артиста в его родном Новомосковске Тульской области.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко Ярослав приоткрыл завесу того, как они поддерживают отношения на расстоянии и о чем они говорят при редких, но, как отмечает певец, праздничных встречах.

Возвращаясь к дочке. О чем говорите? Ты отметил, что она уже личность...

Я ей задаю один вопрос всего лишь навсего, который для меня кажется таким важным - кем ты хочешь быть, когда вырастешь или вообще кем ты хочешь быть? Что, к чему у тебя есть желание. По себе знаю, чем человек быстрее ответит на этот вопрос, тем ему будет проще. И лучше... Этот вопрос можно задавать вообще. Нет такого. Сейчас вот подрастет сейчас, пока он не понимает, все понимает. Надо с самого начала спрашивать этот вопрос. Как только задаешь этот вопрос, ты запускаешь механизм, шестеренки начинают у человека крутиться. Один раз шарик катнешь, второй раз, третий. Потом человек сам начинает действительно как-то эту мысль культивировать. А кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, что я люблю. И вот я задаю этот вопрос и жду ответа. Пока не дождался...

Как воспитывать на расстоянии? Плотный график, все таки вы ни в одной семье, как сохранять вот эту важную тонкость общения? Чаще звонить или придумать друг для друга какую-то важную общую историю?

Только одним - личным примером. Личный пример - это самое заразительное. Для нее я самый лучший, самый сильный, самый большой, самый светлый и так далее.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».