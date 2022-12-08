SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 627

Варвара родилась в первом браке певца и композитора Ярослава Дронова. Артист признается, что нечасто видит дочь, но каждый свой приезд старается превратить в праздник.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

О дочери певца и композитора SHAMAN (Ярослав Дронов) восьмилетней Варваре известно немного. Девочка в настоящее время ходит во второй класс и живет с первой супругой артиста в его родном Новомосковске Тульской области. 

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко Ярослав приоткрыл завесу того, как они поддерживают отношения на расстоянии и о чем они говорят при редких, но, как отмечает певец, праздничных встречах.

Возвращаясь к дочке. О чем говорите? Ты отметил, что она уже личность... 

Я ей задаю один вопрос всего лишь навсего, который для меня кажется таким важным - кем ты хочешь быть, когда вырастешь или вообще кем ты хочешь быть? Что, к чему у тебя есть желание. По себе знаю, чем человек быстрее ответит на этот вопрос, тем ему будет проще. И лучше... Этот вопрос можно задавать вообще. Нет такого. Сейчас вот подрастет сейчас, пока он не понимает, все понимает. Надо с самого начала спрашивать этот вопрос. Как только задаешь этот вопрос, ты запускаешь механизм, шестеренки начинают у человека крутиться. Один раз шарик катнешь, второй раз, третий. Потом человек сам начинает действительно как-то эту мысль культивировать. А кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, что я люблю. И вот я задаю этот вопрос и жду ответа. Пока не дождался...

Как воспитывать на расстоянии? Плотный график, все таки вы ни в одной семье, как сохранять вот эту важную тонкость общения? Чаще звонить или придумать друг для друга какую-то важную общую историю?

Только одним - личным примером. Личный пример - это самое заразительное. Для нее я самый лучший, самый сильный, самый большой, самый светлый и так далее.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

17:21
США готовят очередной переворот на Украине: будет только хуже?
17:15
Юрист: Украина уже давно юридически лишила себя Крыма и западных территорий
17:12
Жители Челябинска раскритиковали главную городскую елку из алюминия за 2 миллиона
17:08
В какие цвета покрасить кухню, чтобы похудеть?
16:57
SHAMAN задает своей восьмилетней дочери только один вопрос
16:52
Не бойся, друг: как уберечь собаку от новогодних салютов

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
SHAMAN: Гимн России — это крутая хитовая песня
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео