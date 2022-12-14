SHAMAN ответил хейтерам на критику: «От ненависти до любви один шаг»

Под волну критики попадает каждый популярный человек. И чем выше известность, тем сильнее и злее эта волна. Однако не каждому артисту удается с этим справиться. Кто-то начинает срываться на окружающих, кто-то замыкается в себе.

Постепенно все больше с этим сталкивается и стремительно набирающий популярность певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов). Сколько слухов и пересудов вокруг него в последнее время стало распространяться — от того, что у него накладные дреды, до обвинений в неискренности и не патриотизме.

О своем отношении к критике SHAMAN рассказал в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко во время гастролей в Казани.

Это тоже часть моей работы — принимать не только хорошие какие-то вещи, но и критику, как называют — хейт, модное слово. Иммунитет появляется, вырабатывается иммунитет, когда говорят какие-то вещи. Ну, что могу сказать? Это своего рода показатель того, что значит обо мне говорят. Это все равно что-то, да значит. Для меня это все равно важно. Поэтому я благодарен всем тем, кто мне говорит хорошие вещи, тем, кто говорит и плохие вещи. Потому что они все равно потратили на то, чтобы сказать мне плохие какие-то вещи. Они потратили все равно энергию свою. Хоть она и со знаком минус эта энергия, но это все равно энергия, это все равно фанатизм, просто со знаком минус. От ненависти до любви один шаг. Поэтому сегодня критикуют, а завтра еще поменяют свое мнение. Время покажет.

Не обидно?

Ну, конечно, нет. Как я говорю, я никогда не обижаюсь, потому что обиженных в одно место, еще на них воду возят…

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».