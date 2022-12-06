В Горловке при обстреле завода «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Власти Горловки: при обстреле ВСУ комбината «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха

В Горловке при обстреле завода «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха

Фото: Тришин Николай / ТАСС

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Удар пришелся и на часть жилых домов поселка Гурты.

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела украинскими войсками химзавода «Стирол» повреждено оборудование аммиачного цеха. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«По уточненной информации, на территории ГУП „Стирол“ вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения», — написал он в Telegram-канале.

Приходько добавил, что в поселке Гурты повреждены жилые дома по Красноярской улице, а в населенном пункте Ртутном разрушения получили здания предприятия «Дикон».

В этот же день украинские боевики атаковали районы Донецка. По предварительной информации, боевики выпустили десять снарядов из РСЗО «Град», в частности, по центральному району города. Известно, что один из обстрелов пришелся на православный храм, там пострадала женщина. Еще одна жительница города ранена рядом с цветочным киоском, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по предложению Российской академии наук Луганску и Горловке присвоены звания «Город Трудовой Доблести».

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