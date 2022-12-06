«Мужики успели оттащить»: очевидцы рассказали, как пережили обстрел Донецка

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 541

Очевидцы раскрыли подробности обстрела центра Донецка

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

В городе ощущается запах едкого дыма, вокруг царит атмосфера страха.

Украинские националисты атаковали районы Донецка. По предварительной информации, боевики выпустили десять снарядов из РСЗО «Град», в частности, по центральному району города. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал кадры разрушений от атаки ВСУ. На улице виден дым и слышны беспокойные голоса мирных жителей.

«Влетело и наш дом зацепило, верховный суд зацепило, прокуратуру зацепило, очень много зацепило. Они намеревались… Вот, здесь скопление людей было, вот они сюда видимо, это. (целились — Прим. ред.). Это, скорее всего, американское оружие. Ракета. Посмотрите, машина горит! Жалко просто водителя», — сообщил очевидец Николай Леонидович.

По словам корреспондента, вокруг ощущается запах едкого дыма. Из-за украинских атак случился пожар, сейчас его тушат. Известно, что один из обстрелов пришелся на православный храм, там пострадала женщина. Как сообщила очевидец происшествия Наталья, еще одна жительница города ранена рядом с цветочным киоском, ей оперативно оказали медицинскую помощь.

«Был прямой прилет в цветочный киоск, там погибших вроде бы нет. Горят киоски, горят машины. Часть машин мужики успели оттащить в сторону, была одна раненая женщина на остановке, ей успешно оказали первую помощь», — объяснила она.

Сейчас на местах, куда прилетели украинские снаряды, работают спасательные службы. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с последствиями атаки из «Градов» на центр Донецка.

Тема:
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