Жители Донецка после обстрела города ВСУ: «Зеленский будет гореть в аду!»

Боевики снова обрушили на жилые кварталы Донецка шквал реактивных снарядов системы «Град». Сообщается, что на город упало 14 ракет. Одна из них взорвалась на крытом рынке. В результате получили ранения по меньшей мере десять человек. Еще один снаряд попал в жилой дом.

В Макеевке после обстрела 27 тысяч человек остались без света. На месте событий работает военкор «Известий» Александр Сафиулин.

Последствия очередного прилета, сильнейший пожар. Это, скорее всего, или машины, или павильон. Очень едкий дым, пока проезжали сюда, почувствовали. На месте работают спасатели.

«Был прямой прилет в киоск, погибших, вроде бы, нет. Горят киоски, машины, часть успели оттащить. Была одна раненая женщина, успешно оказали помощь», — рассказала жительница Донецка Наталья.

Обстрел города начался сразу после полудня. ВСУ словно по расписанию запустили четверть пакета РСЗО «Град». Удар пришелся по крытому рынку. По словам очевидцев, все целы. Сгорели 12 торговых павильонов. С этой же точки видим огромный столб черного дыма — это уже окраина города. Горит электроподстанция.

Но основной удар все равно пришелся по центру. Еще одно попадание — буквально в километре от крытого рынка. Пострадали квартиры на третьем и четвертом этажах. Ездят кареты «скорой помощи».

Большинству жильцов пришлось вернуться домой. Эта женщина в момент обстрела находилась дома, в ванной. Выжила. Успела спасти кошку и вытащить всего две сумки с вещами.

«Передайте Зеленскому, твари этой, что гореть ему в аду!!!» — попросила жительница квартиры, пострадавшей от прилета.

«Все там все осталось — документы плавают, все мокрое. Все вещи, все осталось. Мы голые и босые», — добавила другая жительница дома.

Пострадал также корпус Донецкого технического университета, удар пришелся и по бульвару Пушкина. Перерыв длился час. После — вновь залпы «Града» ВСУ. Ворошиловский район, набережная, ракеты попали в несколько торговых центров.