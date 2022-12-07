Агата Муцениеце призналась в любви Дмитрию Нагиеву: «Оставила сердечко»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 27

Актриса Агата Муцениеце скучает по коллеге по шоу «Голосю Дети» Дмитрию Нагиеву

Агата Муцениеце призналась в любви Дмитрию Нагиеву: «Оставила сердечко»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Актриса и телеведущий расстались… После долгой совместной работы на шоу «Голос. Дети».

Актриса и блогер Агата Муцениеце скучает по своему соведущему по шоу «Голос. Дети» Дмитрию Нагиеву. Он покинул проект после многих лет службы — за это время успел в полном смысле слова стать его лицом. Начались съемки юбилейного сезона, новым партнером артистки стала Яна Чурикова. В студии она появилась в футболке с изображением своего предшественника. Кроме того, телеведущей досталась гримерная покойного Александра Градского. Это Чурикова сочла хорошим знаком, пишет 7Дней.ru.

Муцениеце призналась — она рада возможности поработать с профессионалом такого уровня. Но по прежнему коллеге все же тоскует. Она заявила, что с детства знает Чурикову и восхищается ее талантом, но как будет складываться совместное творчество, пока неизвестно. Скорее всего, добавила, все пройдет отлично, ведь у партнерши «потрясающая энергия».

«В глубине души я навсегда, навсегда оставила сердечко для Димы. Дима, ай лав ю!» — обратилась к шоумену Муцениеце.

Агата Муцениеце, актриса, блогерАгата Муцениеце, актриса, блогер. www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В десятом сезоне «Голоса» сменился не только ведущий, но и состав наставников. В этот раз в красных судейских креслах расположились Егор Крид, рэпер Баста, а также певица МакSим. Исполнительница сумела восстановиться после тяжелой болезни и месячной искусственной комы. В этом году она снова начала давать концерты и принимать приглашения поучаствовать в телешоу.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, МакSим удивила поклонников неожиданной выходкой — отменила выступление из-за отсутствия элитного коньяка, упомянутого в ее райдере как обязательный пункт. Селебрити всегда требует пятилитровую бутылку в номер. В связи с этим психолог Любовь Фураева рассказала, как артисты заражаются «звездной болезнью», и почему слава портит людей.

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