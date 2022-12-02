«Игра во власть»: психолог объяснила «звездное» поведение певицы МакSим

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 705

Психолог Фураева: певица МакSим отменила концерт из-за звездной болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Среди знаменитостей появилась тенденция оправдывать свои капризы нарушением личных границ. Но что происходит с МакSим, и причем тут пятилитровый элитный коньяк?

Певица МакSим отменила выступление в Вологде из-за отсутствия элитного коньяка в гостинице. В райдере артистки обязательным пунктом значится пятилитровая бутылка в номере, однако организаторы концерта упустили «важное» требование. Психолог Любовь Фураева объяснила 5-tv.ru, из-за чего появляется «звездная болезнь», и почему слава может испортить людей.

Эксперт рассказала, что звезды российского шоу-бизнеса все чаще позволяют себе срывать мероприятия, причем в тенденцию вошло оправдываться нарушением личных границ. По словам Фураевой, никто не хочет признавать, что «зазвездился» и придумывает бесчисленные отговорки.

«Поэтому человек разворачивается, если видит несоблюдение пунктов, указанных в райдере к выступлению, и позволяет себе покинуть площадку. Здесь, естественно, речь не может идти о взрослой договороспособности. Это не про партнерские отношения», — отметила психолог.

Фураева также подчеркнула, что проявления звездности имеют психологический подтекст с нарциссическими корнями. Глубинные комплексы начинают вырываться наружу, когда в руки к человеку попадают власть и деньги, и он обрастает статусом и возможностями.

«Начинается игра в эту самую власть и доказательство, у кого этой власти больше. Здесь история уже начинает оправдываться не личными границами, а тем, что это история про тот труд, который я буду вкладывать в это мероприятие. Если этого не ценят, значит не хотят и не уважают. Это история исключительно про то, чтобы доказать, что вы никто, когда не соблюдаются мои условия. А условия мои таковы», — прокомментировала специалист.

Психолог считает, что в случае с нарциссическими проявлениями можно говорить о негармоничности личности и внутренней пустоте, которую человек пытается забить излишками.

«Нет у него ничего хорошего, и он в этот момент не может наслаждаться. Не может чувствовать себя комфортно в достаточно хорошей машине или достаточно хорошем номере, с достаточно хорошими напитками. Ему нужно все с излишком», — добавила психолог.

В заключение Любовь Фураева рассказала, что у таких людей часто появляется потребность доказать себе и обществу свое право на счастье. По словам эксперта, именно конкуренция в мире шоу-бизнеса заставляет требовать повышенное внимание к своей персоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась жизнь певицы МакSим после двух месяцев в реанимации.

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