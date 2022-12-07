Ведьма стала помощницей депутата сейма Латвии

Колдунья будет «помогать разбираться в социальных вопросах, в которых она сильна».

Депутат сейма Латвии Наталья Марченко-Йодко от партии «За стабильность!» взяла в помощницы «белую ведьму» Саниту Петере. Об этом сообщила латвийская ежедневная газета NRA.

Отмечается, что Петере — одна из самых известных колдуний, целительниц и лиотерапевтов Латвии, которая открыто называет себя ведьмой. На новом посту она будет «помогать депутату разбираться в социальных вопросах, в которых она сильна». По словам самой Петере, ведьмы «важны и полезны в политике», и активно в ней участвуют.

«Вы действительно думаете, что в каждой латвийской партии нет хотя бы одной ведьмы? Даже в партии, считающейся очень христианской, есть одна женщина, про которую я смело могу сказать — она ​​ведьма!» — заявила колдунья.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата латвийского Сейма Александра Кирштейнса, который заявил, что русской нации нет, а русский язык «возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала «вурдалаками» депутатов Сейма, разрешивших снести памятник Освободителям в Латвии.