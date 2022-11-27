«Нацистский уродец»: Захарова ответила депутату Латвии, «отменившему» русских

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Захарова подвергла критике латвийского депутата, отрицающего существование русской нации

«Нацистский уродец»: Захарова ответила депутату Латвии, «отменившему» русских

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Дипломат резко отреагировала на заявление известного крайней русофобией депутата-нацрадикала Кирштейнса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о том, что русской нации не существует.

На днях тот написал в своем Twitter-аккаунте, что русской нации нет, а русский язык «возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» — написала в своем Telegram-канале Захарова.

До этого политолог Евгений Сатановский высмеял заявление латвийского депутата, отметив, что того должны осмотреть психиатры.

Напомним, Кирштейнс уже не впервые позволяет себе ненавистнические заявления в адрес России и русских. Так, в мае он прокомментировал возложение цветов к памятнику Освободителям в Риге, предложив закрыть выход для всех пришедших, а затем «установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец — в Москву».

Ранее Сатановский в интервью 5-tv.ru рассказал, кто и почему в Прибалтике ненавидит Россию.

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