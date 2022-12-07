«Остро нуждается в лечении»: нарколог поставил неутешительный диагноз Зеленскому

Изменения во внешности украинского президента отчетливо выдают его зависимость от психоактивных веществ.

Президент Украины Владимир Зеленский нуждается в срочном лечении от наркозависимости, так как налицо у него уже отчетливые признаки деградации личности. К такому выводу пришел психиатр и нарколог Василий Шуров, проанализировав видео недавних выступлений главы Незалежной.

«Опыт употребления психостимуляторов у президента Зеленского длительный, со времен шоу-бизнеса. Сейчас мы видим уже интеллектуальную деградацию, когда поведение человека не соответствует поведению первого лица государства — грязная майка, небритость, отечность. Снимает послания „на коленке“, где-то в коридорах, при этом невнятно формулирует мысль», — отметил врач в комментарии 5-tv.ru.

Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO / ТАСС; Instagram* / zelenskiy_official

По словам Шурова, на кадрах выступлений Зеленский пребывает в двух состояниях. Первое — крайнее возбуждение, соответствующее наркотической интоксикации. Об этом свидетельствуют расширенные зрачки, активная жестикуляция, невозможность сосредоточиться на произносимой речи.

Второе состояние — противоположное, наступающее после употребления психостимуляторов. Оно характеризуется отчетливо выраженной заторможенностью, дезориентацией, проблемами с формулированием мысли.

«Мне, как врачу-наркологу, видна деградация, человек остро нуждается в лечении», — резюмировал Шуров.

В свою очередь реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван в комментарии 5-tv.ru заявил, что Зеленский рискует остаться с носом в руках из-за своих зависимостей. Эксперт пояснил, что длительный прием психоактивных веществ в больших дозах может вызвать сосудосуживающий эффект, который в дальнейшем приведет к некрозу тканей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Владимира Зеленского в соцсети стали замечать изменения не только в поведении президента Украины, но и в его внешности. В первую очередь их смущает деформировавшийся нос и налитые кровью глаза главы Незалежной.

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