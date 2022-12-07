Вурдалаки в моде: эксперт объяснил, зачем депутату сейма Латвии помощница-ведьма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 017

Политолог Светов заявил, что депутат сейма Латвии взяла в помощницы ведьму ради пиара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru

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Нынешние политики в Европе и США готовы на все ради хайпа и соответствия трендам.

Ведьмы, колдуны и вурдалаки — в моде в современном мире, и политики тоже хотят быть в тренде. Так политолог и журналист Юрий Светов прокомментировал новость о том, что помощником депутата латвийского сейма стала ведьма.

«Вы посмотрите — целые циклы книг о ведьмах, колдунах, шаманах, вурдалаках выходят. А фильмов сколько снято на эту тему! И депутатам хочется соответствовать веяниям времени. Выполнять то, что просят избиратели, — это муторно и трудно, а возьмешь такого помощника, и он с помощью чудес будет решать все вопросы», — со смехом сказал эксперт.

Он пояснил, что нынешние политики в Европе и США готовы на все ради хайпа и соответствия модным тенденциям, поэтому цепляются за любые идеи и движения, которые могут способствовать их популярности.

«Это чистой воды пиар. Кто знал об этом депутате раньше? Да слыхом не слыхивали. А теперь все обсуждают — передовой политический деятель», — сыронизировал политолог.

Латвийские СМИ ранее сообщили, что депутат сейма Латвии Наталья Марченко-Йодко от партии «За стабильность!» взяла в помощницы «белую ведьму» Саниту Петере. Предполагается, что она будет «помогать депутату разбираться в социальных вопросах, в которых она сильна». Сама Петере утверждает, что в каждой латвийской партии есть хотя бы одна ведьма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала «вурдалаками» депутатов сейма Латвии, разрешивших снести памятник Освободителям в Риге.

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