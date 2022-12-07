Пушилин сообщил о ежедневном продвижении военных РФ на угледарском направлении

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Пушилин: российские военные ежедневно продвигаются на угледарском направлении

Пушилин сообщил о ежедневном продвижении военных РФ на угледарском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в районе Павловки, освобожденной российскими войсками.

Российские войска каждый день продвигаются на угледарском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На угледарском направлении продолжается освободительная операция. Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно», — заявил он журналистам в ходе Татарстанского машиностроительного форума.

До этого Пушилин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать силы ДНР в районе Павловки. Освобождение этого села стало очередным шагом к выходу на Угледар — наиболее значимое сейчас направление, подчеркнул врио главы ДНР.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что армия России стремительно продвигается, занимая важнейшие рубежи, на краснолиманском направлении. Там ВСУ несут большие потери — только за сутки были уничтожены более 130 украинских военнослужащих и много боевой техники. В числе прочего на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет для HIMARS, а также две пусковые установки РСЗО MLRS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом.

-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Я становлюсь супергероем»: SHAMAN о перевоплощении и секрете образа
15:29
Песков отверг возможность вмешательства РФ в ситуацию с госпереворотом в ФРГ
15:21
Вот кто воюет за Зеленского: Захарова заявила об изнасиловании польскими наемниками украинок
15:12
Джигурда рассказал, после какого секса мужчина никогда не уйдет от женщины
15:10
Отрубили палец и проткнули легкое: военные РФ рассказали о кровавых пытках ВСУ
15:04
Двоих дебоширов задержали после перестрелки в Екатеринбурге

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео