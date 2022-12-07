Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 61

Зарубежные «партнеры» Украины помогают ей совершать преступления против ни в чем не повинных людей. Российские военные продолжают спецоперацию по спасению граждан.

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

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Армия России уничтожила пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, генерал-лейтенант добавил, что на красно-лиманском направлении военнослужащие РФ продолжают вести наступательные действия. Итогом успешного выполнения боевых задач становится занятие более выгодных рубежей и позиций.

«Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», — в числе прочего отметил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ издеваются над своим же личным составом.

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