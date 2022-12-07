Депутат Носов: Украина из-за Зеленского исчезнет с лица Земли
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pau Venteo; 5-tv.ru
Те, кто хотел убежать из Украины, — уже убежали, а те, кто за Россию — остались. Какое будущее ждет президента Незалежной Владимира Зеленского?
Депутат Государственной Думы Дмитрий Носов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, останется ли Украина как страна. По словам политика, ему очень обидно за Украину, как страну.
«Сначала, помните, это была Оранжевая революция, в 2004 году. Потом не государственный переворот, где просто захват власти произошел — майдан, так называемый, в 2014 году. Украина потеряла Крым, потому крымчане сказали мы больше не хотим быть в Украине. И ушли в Россию», — заявил Носов в рамках мероприятия, посвященного празднованию десятилетия Книги рекордов России.
Носов указал, что именно вопиющие действия киевского режима вызвали историю с Донбассом.
«У меня работали многие друзья там, и все говорят следующее: те кто хотел убежать — они убежали. Ну, то есть те, кто были за Украину — они ушли, а те кто за Россию — они остались. И они реально хотели в состав России вернуться. И поэтому эти референдумы показали настоящее мнение», — добавил депутат.
По мнению Носова, все произошло из-за президента Украины — Владимира Зеленского.
«И что получается — из-за действий такого „недополитика“, неглубокого, не дальновидного, страна потеряла уже 25 процентов территории. Радуемся ли мы этому — не знаю, надо у каждого спросить», — заключил Носов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кризис на Украине в итоге завершится за столом переговоров, а лидер Незалежной Владимир Зеленский пробудет на своем посту максимум еще шесть месяцев.
- 7 дек
- Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России
- 7 дек
- Путин назвал точное число мобилизованных, находящихся в зоне СВО
- 7 дек
- «Возвращайтесь с победой!» — SHAMAN обратился к Донбассу
- 7 дек
- «Уничтожаем на месте»: как обучают саперов в зоне СВО
- 7 дек
- Бойцы РФ ликвидировали 130 украинских националистов на краснолиманском направлении
- 7 дек
- WP: Киев неофициально признал атаки на российские аэродромы
- 7 дек
- «Как на пушечное мясо»: украинские пленные заявили о жути и зверствах в ВСУ
- 7 дек
- Бронированная крепость: как работает новейший бронепоезд РФ в зоне СВО
- 7 дек
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря
- 7 дек
- Минный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки
Читайте также
73%
0.73 66.11
0.59
Нашли ошибку?