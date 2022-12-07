Когда Украина исчезнет с лица Земли — мнение эксперта

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 452

Депутат Носов: Украина из-за Зеленского исчезнет с лица Земли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pau Venteo; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Те, кто хотел убежать из Украины, — уже убежали, а те, кто за Россию — остались. Какое будущее ждет президента Незалежной Владимира Зеленского?

Депутат Государственной Думы Дмитрий Носов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, останется ли Украина как страна. По словам политика, ему очень обидно за Украину, как страну.

«Сначала, помните, это была Оранжевая революция, в 2004 году. Потом не государственный переворот, где просто захват власти произошел — майдан, так называемый, в 2014 году. Украина потеряла Крым, потому крымчане сказали мы больше не хотим быть в Украине. И ушли в Россию», — заявил Носов в рамках мероприятия, посвященного празднованию десятилетия Книги рекордов России.

Носов указал, что именно вопиющие действия киевского режима вызвали историю с Донбассом.

«У меня работали многие друзья там, и все говорят следующее: те кто хотел убежать — они убежали. Ну, то есть те, кто были за Украину — они ушли, а те кто за Россию — они остались. И они реально хотели в состав России вернуться. И поэтому эти референдумы показали настоящее мнение», — добавил депутат.

По мнению Носова, все произошло из-за президента Украины — Владимира Зеленского.

«И что получается — из-за действий такого „недополитика“, неглубокого, не дальновидного, страна потеряла уже 25 процентов территории. Радуемся ли мы этому — не знаю, надо у каждого спросить», — заключил Носов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кризис на Украине в итоге завершится за столом переговоров, а лидер Незалежной Владимир Зеленский пробудет на своем посту максимум еще шесть месяцев.

Тема:
Спецоперация
7 дек
Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России
7 дек
Путин назвал точное число мобилизованных, находящихся в зоне СВО
7 дек
«Возвращайтесь с победой!» — SHAMAN обратился к Донбассу
7 дек
«Уничтожаем на месте»: как обучают саперов в зоне СВО
7 дек
Бойцы РФ ликвидировали 130 украинских националистов на краснолиманском направлении
7 дек
WP: Киев неофициально признал атаки на российские аэродромы
7 дек
«Как на пушечное мясо»: украинские пленные заявили о жути и зверствах в ВСУ
7 дек
Бронированная крепость: как работает новейший бронепоезд РФ в зоне СВО
7 дек
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 15 декабря
7 дек
Минный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки
-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
SHAMAN назвал Москву проверяющим на прочность городом возможностей
18:29
Путин: украинских солдат массово расстреливают за отказ воевать
18:17
Вода в легких: что известно о состоянии Бедроса Киркорова
18:04
Путин ответил на вопрос о сроках начала второй волны мобилизации в России
17:54
Когда Украина исчезнет с лица Земли — мнение эксперта
17:46
Телеканал «Известия» расширяет региональное вещание и усиливает свое присутствие в Петербурге

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео