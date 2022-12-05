Президенту Украины Зеленскому предрекли максимум полгода жизни на своем посту

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 584

Депутат Носов спрогнозировал свержение Зеленского максимум через полгода

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

«Хозяевам» украинского лидера становится невыгодно его самоуправство.

Кризис на Украине в итоге завершится за столом переговоров, а лидер Незалежной Владимир Зеленский пробудет на своем посту максимум еще шесть месяцев. Такое мнение выразил депутат Дмитрий Носов. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что рано или поздно украинская сторона осознает свою ошибку.

«Я думаю, Зеленского ждет максимум полгода жизни. Насколько я знаю, Зеленский уже много кого „раздражил“, потому что некоторые вещи он начал делать самостоятельно, необдуманно, которые привели к еще более худшим последствиям. <…> Его хозяевам не выгодно. Поэтому давно уже идут мысли о его замене, смотрят на кого, и параллельно смотрят сценарий», — объяснил он на праздновании десятилетия Книги рекордов России.

Депутат подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Украиной, однако она не станет выполнять нереалистичные условия Киева. Позицию Незалежной касаемо Крыма он сравнил со смертью родственника. Когда человек погибает, то его уже нельзя вернуть, потому что душа в другом мире. Также и Крым давно в «другом мире» — российском. Нет смысла говорить о его возвращении в состав Украины.

«Это даже давно все мировые политики понимают, что за восемь лет Крым вернулся в Россию. Там даже ни одна собака с кошкой не думает о том, что они могут вернуться на Украину. Это невозможно — понимают все. Когда тебе ставят ультимативно, что только с возвращением Крыма мы сядем за стол переговоров — это невозможно. Нереально». — рассказал Носов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Джо Байден послал Зеленскому сигнал начать переговоры с РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
5 дек
Российские «Ланцеты» с легкостью поражают украинские С-300 и радиолокаторы — видео
5 дек
В Кремле ответили на вопрос о наказании для уехавших из России на фоне спецоперации
5 дек
Каждый вылет как первый: как работают группы огневого прикрытия в зоне СВО
5 дек
Пит-стоп на передовой: в рембатальонах научились путать ВСУ при модернизации техники
5 дек
Выстрел, перезарядка и снова: опубликовано лучшее видео из зоны СВО за день
5 дек
Скорая победа: офицер США назвал дату поражения Украины
4 дек
Здесь жарко без буржуек: как бойцы ВС РФ готовятся к полному освобождению Запорожья
4 дек
Военкор «Известий» показал, как артиллерия уничтожает ВСУ при штурме Артемовска
4 дек
Серьезное поражение: почему ВСУ боятся оставить Артемовск, несмотря на огромные потери
3 дек
Спецназ России уничтожил в ЛНР украинские ангары с военной техникой
-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

16:11
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
16:05
Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте
15:54
В ФРГ раскрыли реальную причину отказа Киева от переговоров с РФ
15:44
В США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины
15:36
«Конвульсия отставной певички»: Соседов поставил на место Вайкуле после «откровенного хамства»
15:22
Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео