Противовирусные не помогут: врач объяснила, как лечить свиной грипп и ОРВИ

Как оказалось, скорость выздоровления зависит от того, в какой этап болезни и каким образом человек начал лечение.

Коронавирус, ОРВИ и свиной грипп трудно различить с первого взгляда, но лечение любой болезни необходимо подбирать грамотно и вовремя. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

По словам специалиста, все виды вирусных инфекций начинаются с повышения температуры тела, однако при гриппе скачок температуры происходит резко и бессимптомно, в то время как при коронавирусе температура поднимается плавно и может варьироваться на протяжении всей болезни.

«Отличить по клиническим проявлениям один вирус от другого зачастую бывает довольно сложно. Связано это с тем, что оба вируса вызывают повышение температуры тела, кашель. Однако гриппу более свойственна резкий скачок температуры. А при коронавирусе повышение температуры происходит более плавно», — объяснила Елена Тюльпина.

Врач-терапевт отметила, что при любом заболевании необходимо отталкиваться от его степени. К примеру, если человек только чувствует приближающуюся болезнь или у него впервые начала подниматься температура, то на помощь придут противовирусные препараты, однако на второй-третий день болезни принимать их практически бесполезно. Если человек не успел вовремя среагировать и начал лечение позже, то работать нужно уже с симптомами. К примеру, если заложен нос, то нужно принимать сосудорасширяющие капли, а если мучает сухой кашель, то использовать специальные сиропы и спреи.

«Лечение примерно одинаковое. Если мы успели в самые первые моменты заболевания начать лечение, то достаточно часто бывают эффективны противовирусные препараты. Если мы упустили момент и приступили к лечению на второй или третий день от начала болезни, то противовирусные препараты, как правило, не эффективны. Тогда мы используем обычную симптоматическую терапию», — отметила Елена Тюльпина.

Кроме того, терапевт добавила, что при любом виде вируса обязательно нужно находиться дома и не подвергать опасности окружающих, так как за последние несколько недель рост заболеваемости резко увеличился.

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