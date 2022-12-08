Противовирусные не помогут: врач объяснила, как лечить свиной грипп и ОРВИ

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 93

Врач Елена Тюльпина рассказала о риске для жизни при лечении свиного гриппа и ОРВИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky/photothek.net via; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как оказалось, скорость выздоровления зависит от того, в какой этап болезни и каким образом человек начал лечение.

Коронавирус, ОРВИ и свиной грипп трудно различить с первого взгляда, но лечение любой болезни необходимо подбирать грамотно и вовремя. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

По словам специалиста, все виды вирусных инфекций начинаются с повышения температуры тела, однако при гриппе скачок температуры происходит резко и бессимптомно, в то время как при коронавирусе температура поднимается плавно и может варьироваться на протяжении всей болезни.

«Отличить по клиническим проявлениям один вирус от другого зачастую бывает довольно сложно. Связано это с тем, что оба вируса вызывают повышение температуры тела, кашель. Однако гриппу более свойственна резкий скачок температуры. А при коронавирусе повышение температуры происходит более плавно», — объяснила Елена Тюльпина.

Врач-терапевт отметила, что при любом заболевании необходимо отталкиваться от его степени. К примеру, если человек только чувствует приближающуюся болезнь или у него впервые начала подниматься температура, то на помощь придут противовирусные препараты, однако на второй-третий день болезни принимать их практически бесполезно. Если человек не успел вовремя среагировать и начал лечение позже, то работать нужно уже с симптомами. К примеру, если заложен нос, то нужно принимать сосудорасширяющие капли, а если мучает сухой кашель, то использовать специальные сиропы и спреи.

«Лечение примерно одинаковое. Если мы успели в самые первые моменты заболевания начать лечение, то достаточно часто бывают эффективны противовирусные препараты. Если мы упустили момент и приступили к лечению на второй или третий день от начала болезни, то противовирусные препараты, как правило, не эффективны. Тогда мы используем обычную симптоматическую терапию», — отметила Елена Тюльпина.

Кроме того, терапевт добавила, что при любом виде вируса обязательно нужно находиться дома и не подвергать опасности окружающих, так как за последние несколько недель рост заболеваемости резко увеличился.

Ранее 5-tv.ru рассказал о болезни Бедроса Киркорова и его шансах на выздоровление.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Повезет терпеливым: китайский совет дня на четверг, 8 декабря

Последние новости

6:43
Кто заменит Ольгу Орлову на посту ведущей «Дома-2» на время декрета?
6:29
Разводы и прокрастинация: психиатр о том, как удаленка влияет на жизнь человека
6:17
Клаве Коке предложили забыть о сцене после провального концерта
6:06
Патронов не жалеть! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Мегарейд на грани фарса: что известно о пресечении госпереворота в Германии
5:44
Уникальные украшения XIX века: Что уже известно о найденных в Петербурге иконах

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео